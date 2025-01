Können Schwächen auch Stärken sein?

So gesehen kann jeder Aspekt der Big Five je nach Kontext eher positiv oder negativ wirken. Introvertierte Menschen etwa kamen besser mit der sozialen Isolation in der Corona-Pandemie zurecht, während extravertierte es in dieser Zeit besonders schwer hatten. Offenheit für neue Erfahrungen kann sowohl privat als auch im Beruf voranbringen, aber gleichzeitig gefährlich sein, wenn man bei der Suche nach neuen Erlebnissen Risiken ignoriert.

Das Positive erkennen

Was in einer Situation von Nachteil ist, kann in einer anderen eine Stärke sein. "Für das eigene Wohlbefinden ist es wichtig, die Vorteile unserer Eigenschaften zu kennen", sagt Erik Müller.

"Wir sollten nicht glauben, dass extravertierte oder mutige Menschen besser sind als introvertierte oder ängstliche — denn beide Seiten haben ihre Daseinsberechtigung." Erik Müller, Professor für Psychologie an der Philipps-Universität Marburg

Im Umkehrschluss sind nicht alle Eigenschaften immer positiv. Sie einfach "nur" umzudenken und als Talent statt als Hürde zu sehen, wäre zu kurz gedacht. Überspitzt formuliert: Ein besonders introvertierter Mensch hätte als Autoverkäufer:in vermutlich ebenso wenig Freude wie eine wenig gewissenhafte Person als Steuerfachanwält:in.