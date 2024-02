Darum tut uns Scheitern manchmal gut

Offen über das eigene Scheitern zu sprechen, kann außerdem anderen zu einem entspannteren Umgang mit solchen Situationen helfen. Das hat sich beispielsweise in Firmen gezeigt, in denen auch die Führungskräfte ihre Fehler kommunizieren und den Angestellten damit die Furcht vor Eingeständnissen nehmen.

Ein großer Vertreter dieses Ansatzes etwa war der US-amerikanische Erfinder Thomas Edison. Er bezog seine Angestellten in die Diskussionen über die Projekte ein, ohne zu kritisieren. Dadurch wurde für sie die Arbeit interessanter und es fühlte sich so an, als würden sie gemeinsam mit ihm etwas aufbauen, anstatt nur ein unbedeutender Arbeiter zu sein, wie ein langjähriger Angestellter berichtet.

Was zudem wissenschaftlich nachgewiesen hilft: Humor und Optimismus. Sicher eignen sich nicht alle Momente, in denen jemand scheitert, zu einem Späßchen. Aber wer es schafft, auch über die eigenen Fehler zu lachen und das Gute darin zu finden, lebt generell zufriedener und kann besser mit Rückschlägen umgehen.

Mehr zum Thema:

Quellen:

