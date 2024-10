So könnt ihr bei eurem nächsten Einkauf sparen

Günstige Lebensmittel gibt es meist am Ende der Woche in den Läden zu finden. Die Verbraucherzentrale rät außerdem dazu, den Einkauf am späten Nachmittag zu erledigen, weil dann die Preise für leicht verderbliche Produkte, die sich ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern, reduziert werden. Gerettete Lebensmittel, die nicht mehr im Supermarkt verkauft werden, die aber noch gut sind, bekommt ihr teilweise for free z. B. in "Fairteiler"-Schränken.