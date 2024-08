Aufs Feld statt in den Supermarkt: Erdbeeren selber pflücken

Lust auf Erdbeeren aus der Region? Vielleicht gibt es auch in deiner Nähe Erdbeerfelder, auf denen du selbst ernten darfst. Während der Saison, die etwa von Mai bis Juli dauert, bieten viele Höfe diese Option an. Du bekommst ein Körbchen oder bringst deinen eigenen Behälter mit und zahlst am Ende nach Gewicht, was du geerntet hast. Naschen ist übrigens meistens erlaubt.Online findest du auch Portale, die Erdbeerfelder zum selbst Pflücken auf einer Karte zusammenfassen.