6 innovative Wege zum Job

6. In einem Schnupperjahr mehrere Berufsbereiche ausprobieren

Wenn du noch nicht weißt, was du nach der Schule machen willst, dann könnte ein Schnupperjahr eine gute Lösung sein. Ungezwungen in verschiedene Ausbildungen oder Studiengänge reinschnuppern und dann entscheiden, was du am liebsten machen möchtest.