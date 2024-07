6 Roboter, die uns bei Arbeit und Alltag unterstützen können

Die Roboter helfen an vielen Orten, ältere Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. In Japan macht sich wie in vielen Ländern der Arbeitskräftemangel bemerkbar. Die Liefer-Roboter helfen jetzt schon, die Pflegekräfte zu entlasten.

2. Automatische Abräumer

Den hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Roboter im Restaurant gibt´s immer häufiger in Deutschland. Der Grund ist simpel: 33.160 offene Stellen gab es laut Bundesagentur für Arbeit Mitte 2023 allein in der Gastronomiebranche - und Expert:innen schätzen einen noch viel höheren Bedarf.

Mit großen Augen liefern die elektronischen Kellner das Essen an die Plätze und können das Personal beim Abräumen unterstützen. In Hamburg flitzen sie auch schon durch Bars und helfen in einem Restaurant im Einkaufszentrum das Essen an die Tische zu bringen.