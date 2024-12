Das Hühnchen ist am 2. Juni 2043 in einer Züchterei in Kalifornien aus dem Ei geschlüpft, zwei Wochen später kam es auf einem Bauernhof an. Dort hat es Obstreste und Biogetreide gefressen und zusätzlich wöchentlich Calcium geschluckt, Antibiotikum gab es keins. Drei Monate später wurde das Tier geschlachtet und landete am 2. November 2043 im Supermarkt.