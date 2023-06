4 Ideen für weniger Einwegverpackungen

Statt in Pappkartons könnten die Pizzen also in wiederverwendbaren Kunststoff-Boxen ausgeliefert werden. Mindestens 500 Durchläufe soll so eine Box halten, dann kann sie recycelt werden. Bei normalen Pizzakartons aus Papier ist das nicht immer möglich. Wenn zu viel Fett die Pappe aufgeweicht hat, gehören die Boxen nämlich nicht ins Altpapier sondern in den Restmüll. Mit den Boxen kann also viel Müll gespart werden und sind wohl deutlich umweltfreundlicher.

Einziger Nachteil: Geschnitten werden sollte eine Pizza nicht in der Box. Sie zerkratzt sonst sehr schnell und geht kaputt. Auf die Pizza selber soll die Box keinen Einfluss haben: Durch die Lüftungsschlitze soll der Boden knusprig bleiben, statt labbrig zu werden.