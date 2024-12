6 Beispiele für gelungene Inklusion

Seit 1994 werden in der Kita in Jülich Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut. Aktuell sind zwar keine gehörlosen Kinder in der Gruppe dabei, aber die Gebärdensprache wird trotzdem gebraucht. Das gibt es auch in anderen inklusiven Kitas – denn die Gebärden helfen zum Beispiel auch Kindern, die in ihrer sprachlichen oder geistigen Entwicklung eingeschränkt sind.

Auch in dieser Kita in Essen lernen die Kinder gemeinsam Gebärdensprache.

5. Diese Karte zeigt dir rollstuhlgerechte Orte in deiner Nähe

Wenn Menschen im Rollstuhl von einem Ort zum anderen wollen, scheitern sie oft an baulichen Hindernissen: Ein defekter Aufzug, eine Baustelle, eine Treppe vor dem Hausaufgang … Das kann frustrierend sein – denn gerade an Orten, an denen man noch nicht war, weiß man ja vorher nicht, ob sie auch wirklich barrierefrei sind.

Weißt du, wie barrierefrei die Orte in deiner Umgebung sind?

Dafür hat der Verein "Sozialheld:innen“ die „Wheelmap“ entwickelt: Eine interaktive Karte, die rollstuhlgerechte Orte anzeigt. Jede:r kann mitmachen und Orte in der Nähe nach ihrer Zugänglichkeit bewerten. Laut Angaben der Seite hat die "Wheelmap“-Community mittlerweile die Barrierefreiheit für über 1,5 Millionen öffentlich zugängliche Orte wie Cafés, Bibliotheken und Schwimmbäder erhoben.

Maßgeblich an der Entwicklung von “Wheelmap” beteiligt war Sozialaktivist Raúl Krauthausen. Im Interview mit kugelzwei sagt er: "Wir wollten ein Tool bauen, das behinderte Menschen ermächtigt, zu bewerten, ob ihnen etwas zugänglich erscheint oder nicht. Wohl wissend, dass das erst mal nur eine Einzelmeinung ist. Aber es ist besser als gar keine Information zu haben.“