"Stille Stunde" im Supermarkt in Wickede

Wenn kein Geräusch mehr im Supermarkt zu hören ist, können Menschen mit autistischen Störungen entspannt einkaufen gehen

Das Piepen der Kassen, Lautsprecherdurchsagen und Dauermusik beim Einkaufen - Stress pur. Da hatte ein Verein für Menschen mit autistischen Störungen und deren Angehörige eine Idee: Seitdem werden dienstags in Wickede/Ruhr im Kreis Soest in einem Supermarkt am Ortsrand von 16 bis 17 Uhr die Lautsprecher abgestellt und das Piepen der Kassen reduziert. Ausserdem wird in dieser Stunde nichts in die Regale eingeräumt und es gibt mehr Personal, um zum Beispiel Schlangen an den Kassen zu vermeiden.

Verein bietet auch Hilfe beim Einkaufen an

Die Autisten sind froh über die Möglichkeit und hoffen auf mehr Angebote

" Autisten haben sehr unterschiedliche Probleme ,"erklärt dazu Leonie Knapp als Vorsitzende des Vereins "Zuhause-Gut e.V.": " Aber alle eint, dass sie mit Reizüberflutungen zu kämpfen haben ". Uwe Hinrichs ist extra aus Ostfriesland angereist, um sich die Premiere der "Stillen Stunde" anzuschauen. " Bisher bin ich immer ganz schnell durch den Markt gegangen, den Blick nach unten, um nur das Nötigste einzukaufen- heute konnte ich den Einkauf in Ruhe fast schon genießen ," sagt er als Betroffener. Er möchte jetzt im Internet dafür sorgen, dass diese Idee möglichst viele Nachahmer findet.