6 Erfindungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen

Die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen: Das Gegenüber kann über die App eine Antwort einsprechen, die dann als Text angezeigt wird und entsprechend gelesen werden kann.

2. Tennisball für Menschen mit Sehbehinderung

Den Ball hören, statt sehen: Das ist das Prinzip beim Blindentennis. Diese Disziplin wurde vor über dreißig Jahren in Japan erfunden. Im Ball ist ein Golfball eingebaut, der mit Rasseln gefüllt ist. So kann man ihn in Bewegung und vor allem beim Aufprall auf den Boden hören.

Die Spieler:innen – teils vollblind, teils mit eingeschränkter Sehkraft – können sich dann entsprechend orientieren und positionieren, um den Ball zu treffen und zurückzuschlagen. Der Ball ist außerdem aus Schaumstoff und fliegt dadurch langsamer durch die Luft, was den Spieler:innen etwas mehr Reaktionszeit verschafft.