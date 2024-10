Nenne einen Comedian, der witziger ist als du! | 1LIVE Comedy Nacht XXL 2024

Felix Lobrecht, Torsten Sträter, Tony Bauer, Anissa Loucif, Marco Gianni und Maria Ziffy haben sich unseren Fragen gestellt! Was wäre, wenn du der unlustigste Comedian bei der Comedy Nacht XXL wärst? Und wer wäre gerne so witzig wie du? Diese und weitere große Comedians holen wir nächste Woche für euch in den Sektor! Bock auf die 1LIVE Comedy Nacht XXL? Dann gönnt euch noch die letzten Tickets für die Shows in Oberhausen am 15. & 16.10.!