#9 Friede, Freude, Ayran-Kuchen

Was passiert bei Comedy-Stars eigentlich HINTER der Bühne? Wer kennt die irren Backstage-Storys? Eure Stabilen Nachbarn Sprünky und Osan! Sie gewähren euch den exklusiven Blick durch's Schlüsselloch inkl. der wirklich unanständigen Geschichten! Außerdem sprechen die beiden über ihre eigenen Anfänge in der Comedy-Branche. Am 22.08. findet übrigens die Live-Show im 1LIVE-Haus in Köln statt.