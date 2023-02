Nico Stank - Bachelorkandidatinnen

Video: Phil Laude: Best Of | 1LIVE Generation Gag Classic

In dieser Folge zeigen wir euch das Best Of von Phil Laude bei 1LIVE Generation Gag. Dabei erzählt er von seiner Social-Media-Pause und was man heutzutage benötigt, um Follower zu bekommen. Außerdem philosophiert Phil über die Rolle von Donald J. Trump als US-Präsidenten und er erinnert sich an seine Schulzeit zurück, allen voran an die Völkerballpartien im Sportunterricht. | video