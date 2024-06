Der neue Podcast!

"Wir sind stabile Nachbarn, weil wir alles bieten! Wir sind funny, crazy und gleichzeitig tiefgründig - und wir rufen so gut wie nie die Polizei!" In jeder Folge geht es um die Themen, die die beiden beschäftigen. Wie geht man mit einem Fremdgehgeständnis um? Wie sieht die perfekte Beschimpfung aus? Was macht ständiger Alltagsrassismus mit einem Menschen? Und warum findet Osan Christian Lindner sexy?

"Wir sind auf jeden Fall die Leute, die man neben sich wohnen haben will! Oder eben genau nicht. Kommt drauf an." Das Versprechen der beiden Hosts: Die Tür zu einer guten, gemeinsamen Zeit in ihrem bunten Haus steht immer offen. Mal deep, mal laut – aber immer unterhaltsam. Und alle sind eingeladen mitzumachen und sich zu beteiligen.

Mitmachen ist erwünscht. Unter stabilenachbarn@1live.de könnt ihr euch immer beteiligen und Sandra und Osan eure Fragen oder Wünsche schicken.