1LIVE-Reporter Niklas Fortmann begleitet Liz, die auch die diesjährige zweite Ausgabe des CSD in Detmold mitorganisiert, spricht mit Stephan, der für die Bühnenmoderation auf dem CSD-Debüt in seine Heimat Euskirchen zurückkehrt, und will von dem vor Jahren aus Syrien geflüchteten Ahmad wissen, wie er die CSD-Premiere in Leverkusen erlebt. Außerdem sprechen sie über den Gegenwind, den sie immer noch verspüren - und wie wichtig CSDs gerade abseits der Metropolen sind.

Die 1LIVE Reportage ““Queerness ist überall!” - Wenn deine Stadt CSD-Premiere feiert” gibt es ab dem 10.06. überall als Podcast und am selben Tag um 23 Uhr im Radio.

Reporter: Niklas Fortmann

Moderation und Redaktion: Jörn Behr

Executive Producerin: Emma McNutt