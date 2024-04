1LIVE-Reporter Marco Zaremba hat mit Menschen gesprochen, die selbst jahrelang auf ein Update des Cannabis-Gesetzes in Deutschland gehofft haben: So hat er zum Beispiel Timo und André getroffen, die in den Vorbereitungen stecken, ab Sommer ihren eigenen Anbauclub in Datteln zu managen, und war dabei, als Stefan direkt nach der Teil-Legalisierung die ersten Pflanzen im eigenen Garten in Castrop-Rauxel gepflanzt hat. Dazu ordnen Suchttherapeutin Dr. Sabine Barry und Sucht- und Gesellschaftsforscher Prof. Dr. Daniel Deimel ein, wie moderne Aufklärungsarbeit und Gesundheitsprävention aussehen kann.

Die 1LIVE Reportage “Freiheit für Kiffer!” - Wenn Cannabis legal wird” läuft am 15.04. um 23 Uhr in 1LIVE und gibt es ab dem selben Tag auch überall, wo es Podcasts gibt.

Reporter: Marco Zaremba

Moderation und Redaktion: Jörn Behr

Produktion: Katrin Mebold

Executive Producerin: Emma McNutt