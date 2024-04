Edith Löhle - Bible Bad Ass

Klara steht am Rande eines feministischen Burn-Outs. Das hat nicht zuletzt mit ihrem Job bei einem sogenannten Frauen-Magazin und ihrem rückständigen Chef zu tun. Für den soll sie eine motorradfahrende Pastorin interviewen und stößt in ihrer Recherche auf eine große Wissenslücke: biblische Frauenfiguren. Als sie kurz danach plötzlich Nachrichten von einer fremden Nummer bekommt und wenig später mit Maria, Magdalena, Ruth und vielen anderen Frauen in einem Gruppen-Chat schreibt, weiß sie, dass diese Recherche ihr Leben verändern wird.

Edith Löhle hat selbst zehn Jahre lang als Journalistin für Lifestyle-Magazine gearbeitet und war zuletzt Chefredakteurin des Nylon-Magazins und der Zeitschrift Blonde. Außerdem hat sie die Plattform "Hey Nana" gegründet, auf der es um den Austausch zwischen verschiedenen Frauengenerationen geht.

Das Buch in einem Satz

Die Journalistin Klara recherchiert zu biblischen Frauenfiguren als sie plötzlich mit Lilith, Maria, Magdalena und Co. in einem Gruppen-Chat landet.

Besonders weil

...Edith mit einer der Figuren im Buch tatsächlich gesprochen hat. Und nein, es ist nicht die Jungfrau Maria.

Für Fans von

...etwas anderer Popkultur.