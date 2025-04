Mit Freddie zu "Gefragt - Gejagt"

In der Radiospezial-Woche von "Gefragt - Gejagt" treten 1LIVE und viele weitere Radio-Teams aus verschiedenen Bundesländern gemeinsam gegen den sogenannten "Jäger" an. Gesendet wird die "Gefragt - Gejagt" Folge mit WDR 2 dann in der Woche vom 19. Mai bis 23. Mai.