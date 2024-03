1LIVE DJ Session mit Moguai, Kungs & Marten Hørger 

Angefangen mit eigenen Remixversionen auf Soundcloud, schaffte der französische DJ und Produzent Kungs im Jahr 2016 mit seiner Version von „This Girl“ den Sprung auf internationale Bühnen. Seitdem veröffentlichte er zwei Alben und unzählige Singles mit Artists wie Boys Noize, Purple Disco Machine und zuletzt David Guetta. Gemeinsam mit der britischen Singer-Songwriterin Izzy Bizu haben sie versucht, den Song „Touch Me (All Night Long)“ von Wish und Fonda Rae aus 1984 für den heutigen Dancefloor ready zu machen. Das ist den drei Artists definitv gelungen, denn rausgekommen ist ein Gute Laune-Deep-House-Track mit eingängiger Vocalhook – perfekt für die ersten warmen Sonnenuntergänge des Jahres!