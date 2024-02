1LIVE DJ Session mit Moguai, Jonas Blue und Lari Luke

Zu Beginn seiner Karriere ging der Sound von Jonas Blue sehr in die Tropical-House Richtung. Über die Jahre entwickelte er diesen aber beständig weiter und kann so immer wieder moderne Trends mit einfließen lassen. Für die Vocals seiner Tracks holt er sich oft bekannte Sängerinnen und Sänger wie Ava Max, Rita Ora oder oder auch schon Nico Santos mit ins Boot. Die Feature-Liste ist dabei auch nicht weniger imposant: So arbeitete er bereits mit Tiësto, Felix Jaehn oder Nicky Romero zusammen. Einer seiner engsten Producerfriends ist Sam Feldt, mit dem er 2022 gemeinsam das Dance-Duo Endless Summer gestartet hat. Die neuste Single der beiden, „Rest of My Life“, wird von Sadie Rose Van gesungen und ist ein tranciger Electrotrack mit fetter Kick und euphorischen Synths. Inspo haben sich die drei dafür beim Ibiza-Klassiker „Café Del Mar“ von Energy 52 geholt, denn der Hauptsynth des Originals findet sich als Sample im Drop der Neuauflage wieder!