Die Stars aus Tenet im 1LIVE-Interview

Video: Margot Robbie und Jurnee Smollett-Bell im 1LIVE-Interview

Unser Kinomann Marcel Emmel hat die Schauspielerinnen Margot Robbie und Jurnee Smollett-Bell zum Interview getroffen. In "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" gibt es Harley Queen jetzt mit ihrem Solo-Film im Kino. | video