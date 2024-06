Das Comedy-Highlight des Jahres steigt am Dienstag, 15. Oktober 2024 und Mittwoch, 16. Oktober 2024 in der Arena Oberhausen und am Donnerstag, 17. Oktober 2024, Freitag, 18. Oktober 2024 und Samstag, 19. Oktober 2024 in der Arena Köln.

Das Publikum erwartet DIE Comedy-Show der Superlative! Cologne Comedy und 1LIVE holen auch 2024 wieder das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene auf die großen Bühnen und in den Sektor. In den vergangenen zehn Jahren feierte das Format in den Arenen im Sektor jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit bisher insgesamt über 175.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Shows waren in den vergangenen Jahren in kurzer Zeit ausverkauft.

Moderator aller fünf Arenashows ist in diesem Jahr Comedy Star Chris Tall. Mit viel Leidenschaft, Spaß und einer gehörigen Portion Selbstironie präsentiert der sympathische Comedian, Comedypreisträger, Podcaster und gebürtige Hamburger seine Perspektive auf das Leben.

Bei Europas größter Comedy Mixshow wird er erneut das Publikum in der Arena zum Toben bringen.

Mit ihm stehen in diesem Jahr Comedy Star Felix Lobrecht, Torsten Sträter (in Köln),

Kaya Yanar, Enissa Amani, Tony Bauer, Marco Gianni, Maria Ziffy, Anissa Loucif sowie Tahnee (am 16.10. in Oberhausen) und Miss Allie (am 15.10. in Oberhausen) auf der Bühne.

Tickets für die Shows in Köln sind ab dem 20. Oktober 2023 und für die Shows in Oberhausen ab dem 18. Oktober 2023 sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Infos auf comedy.cologne