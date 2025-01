DIE JAHRES-O-TON-CHARTS 2024

Im Oktober war unser 1LIVE-Kollege Daniel Danger da unterwegs, wo es richtig gefährlich werden kann: Im Sauerland! Und – das ist bitte zu beachten – es war der Oktober 2023! Also seit über einem Jahr ist er hier in den Top-5 eurer O-Ton-Charts vertreten! Damals war er beim Alm-Abtriebs-Fest in Rösenbeck bei Brilon. Wow, da war was los! Und dabei hatte er jede Menge hoch-interessanter Begegnungen. Also, besonders eine!