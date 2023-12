DIE JAHRES-O-TON-CHARTS 2023

Sie ist schon sage und schreibe seit September 2022 in den O-Ton-Charts vertreten: Die einzigartige „K-Prominente“, also Kader Loth, die uns im letztjährigen „Sommerhaus der Stars“ auf RTL mehr als eindrucksvoll gezeigt hatte, wie toll sie mit „arsch-schweren“ Fragen umgehen kann! Oder anders gesagt: Beim Quiz im Sommerhaus ist sie schon an der Frage gescheitert. Also: Beim Vorlesen derselben. So hat sie es im Vorjahr schon auf Platz 3 der Jahres-O-Ton-Charts geschafft. In 2023 hat sie dass alles noch getoppt und hat allein 27 (!!!!) mal auf der Pole Position gestanden!

Im „Sommerhaus 2022“ hatte sie das ja vielleicht schon kommen gesehen. Hm, gelesen auf jeden Fall nicht...

Jetzt hören wir sie an Ende dieses Jahres sogar auf dem absoluten Ton-Gipfel. Wir ziehen den Hut, auch wenn wir keine Jäger sind!