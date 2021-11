Video: 1LIVE Krone 2020 Special: Talk "The Show must go on! Killt Corona die Kultur?"

Im 1LIVE Krone Talk "The Show Must Go On - Killt Corona Die Kultur?" diskutiert 1LIVE Moderator Tilmann Köllner mit prominenten Gästen aus Kultur und Politik über mögliche Lösungsansätze zur Rettung der Kultur und der Menschen dahinter. Ziel des Talks ist es herauszufinden, wie die Kultur die Corona-Krise überstehen kann und wie das kulturelle Leben danach aussehen wird. | video