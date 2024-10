Halloween, Allerheiligen und Tag der Toten:

Es ist interessant, dass viele Trauerrituale weltweit im Herbst stattfinden. In verschiedenen Kulturen ist der Übergang von Oktober zu November eine Zeit, die eng mit dem Tod verknüpft ist. Schon die Kelten in Irland haben geglaubt, dass sie am 31. Oktober Kontakt mit den Toten aufnehmen können. Ihre Traditionen sind der Ursprung für das heutige Halloween.

In Deutschland wird am 02. November der Verstorbenen gedacht, am katholischen Feiertag Allerseelen. Ursprünglich wurde an diesem Tag Ablass geleistet, um die Seelen vor dem Fegefeuer zu bewahren. Der Tag der Toten in Mexiko wird meist vom 31. Oktober bis 02. November gefeiert. Das Fest geht auf die Zeit der Maya und Azteken zurück, die ihren Angehörigen mit den Ritualen bei der Reise in die Welt der Toten helfen wollten.