Freiheit fürs Smartphone: Alternativen zu iOS und Android

Google -freies Android und Linux als Alternative

Wer Android mag, aber Google nicht, kann auf alternative Android-Betriebssysteme umsteigen. Volla Systeme aus Remscheid bietet mit Volla OS ein solches alternatives System an. Der große Unterschied zum normalen Android ist hier, dass keine Google-Software vorhanden ist. Dadurch gibt es zwar den Google-Playstore nicht, jedoch geeignete quelloffene Alternativen. Neben Volla OS gibt es eine Reihe weiterer Betriebssysteme, die auf Android basieren und Google-Software daraus verbannen. Solche Systeme sammeln und senden weniger Daten an Google und bieten so mehr Datenschutz und Kontrolle über die eigenen Informationen.