Was, wenn wir keine Chef:innen hätten?

Für einige Mitarbeitende könnte die zusätzliche Freiheit in selbstorganisierten Unternehmen auch überfordernd sein. Durch die flexiblere Arbeitsgestaltung fehlt es an manchen Stellen möglicherweise an der nötigen Trennung zwischen Job und Privatleben.

Klare Hierarchien — gar nicht so unbeliebt

Manche wünschen sich außerdem klare Aufträge von Vorgesetzen. Das zeigt auch eine Studie der Unternehmensberaterin Vanessa Jobst-Jürgens und dem Marktforschungsinstitut respondi aus dem Jahr 2020: Gut 40 Prozent der rund 1.200 befragten Personen wünschten sich eine Führungskraft, die ihnen genau vorgibt, was sie tun sollen.

Das klassisch hierarchisch aufgebaute Arbeitsmodell mit meist geregelten Arbeitszeiten und klar umrissene Aufgaben wird so für manche zur Komfortzone, in der nicht alles selbstständig durchdacht werden muss.

"Karriere machen" in einer Holokratie ist schwierig

Head of Marketing, Senior Manager, CEO: Die klassische Karriereleiter gibt es in holokratisch organisierten Unternehmen nicht. Richtig Karriere machen wird hier also schwierig. Gut ist aber: Statt Energie in Machtkämpfe zu stecken, können sich Mitarbeitende besser auf die eigentliche Arbeit konzentrieren.

