Die Einheimischen zeigen dir nicht die üblichen Attraktionen, sondern ihre persönlichen Lieblingsorte der Stadt. Einen solchen Spaziergang kannst du über die Website der gemeinnützigen Organisation “Greeters“ anfragen. Die Führungen sind nur für einzelne Personen oder Gruppen von bis zu sechs Teilnehmer:innen gedacht. Ein Trinkgeld wird am Ende nicht erwartet.

4. Kostenlose Rangertouren durch die Natur

Wanderungen durch die Natur sind voll dein Ding, aber dein Budget ist nicht so groß? In einigen Nationalparks in Deutschland kannst du das ganze Jahr über nicht nur auf eigene Faust wandern, sondern auch an geführten Wanderungen teilnehmen – und zwar kostenlos. Dabei erfährst du von den Ranger:innen vieles über die Pflanzen- und Tierwelt.