Entspannt die Umwelt schützen

Die individuellen Beiträge zum Klima- und Umweltschutz machen also tatsächlich einen Unterschied – aber wohl nicht jede einzelne Handlung an jedem einzelnen Tag. "Man darf sich bewusst machen, dass das eigene Handeln nur in Summe wirksam wird, also in seiner Stetigkeit", sagt Sabrina Krauss. Kleine Unterbrechungen dieser Stetigkeit führten nicht dazu, dass der eigene Beitrag gemindert wird. Ab und zu gegen die persönliche Überzeugung zu handeln, sollte deshalb nicht gleich zu einem schlechten Gewissen führen.

