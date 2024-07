Urlaub auf Rädern – 5 außergewöhnliche Camper-Ideen

In Deutschland darf man sich in der Regel zur Wiederherstellung der eigenen Fahrtüchtigkeit eine Nacht mit dem Auto oder Camper an den Straßenrand oder auf einen geeigneten Parkplatz stellen. Das ist aber von der Größe und dem Gewicht des Fahrzeugs und dem konkreten Ort abhängig. Was erlaubt ist, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ähnliche Regelungen gibt es in Dänemark, Italien oder Belgien. Etwas einfacher hat man es in Schweden und Norwegen, in Frankreich ist es grundsätzlich nicht gestattet. Eine zentrale europäische Anlaufstelle gibt es leider nicht.

Ob Familienurlaub im Solar-Camper, Fahrradtour mit Camping-Anhänger oder Festival-Besuch im selbst ausgebauten Camper-Van – mit dem passenden Gefährt steht dem Urlaubs-Abenteuer nichts mehr im Weg.

