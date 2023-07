Leerstehende Kaufhäuser: 5 Beispiele für eine neue Nutzung

Die Namen Kaufhof, Karstadt und Hertie standen einst für große Kaufhausketten. Diese Unternehmen gibt es so aber nicht mehr. Inzwischen existiert nur noch eine große Kaufhauskette: "Galeria". Der Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt ist aber finanziell angeschlagen und schließt derzeit viele Filialen.

Das Zeitalter der großen Kaufhäuser scheint vorbei, stattdessen boomt der Online-Handel. Für viele Städte stellt sich deshalb die Frage, was aus den leerstehenden Warenhäusern wird. Auch für kleinere Geschäfte ist das ein Problem, denn früher haben die großen Kaufhäuser Kundschaft in die Innenstädte gezogen. Die Gebäude abzureißen ist meistens keine Option: Ein Abriss ist teuer und ökologisch nicht sinnvoll.

Wie lassen sich die riesigen Häuser also nutzen? Wir haben fünf Beispiele gesammelt.

1. Kindergarten im ehemaligen Karstadt

Leerstehende Kaufhäuser sind in vielen Städten eine Herausforderung, fehlende Kita-Plätze aber auch. In Recklinghausen entsteht für beides gleichzeitig eine kreative Lösung. In den oberen Etagen des ehemaligen "Karstadt-Bettenhauses" zieht bald eine Kita ein.

In Recklinghausen zieht in das ehemalige Karstadt-Gebäude unter anderem eine Kita.

Der Gebäudekomplex wurde dafür komplett entkernt, die Rolltreppen entfernt, die Schieflage ausgeglichen und neue Decken und Wände eingezogen. Demnächst toben auf dem Dach Kinder und fahren auf einer Bobycar-Rennstrecke um die Wette. Ein Hotel, eine Zahnarztpraxis und ein Supermarkt sind bereits in das alte Kaufhaus eingezogen.

2. Klettern in der Innenstadt

In Karlsruhe ist eine Boulderhalle in die dritte Etage eines ehemaligen Kaufhauses gezogen. Wo früher ein Saturn gewesen ist, wird also heute geklettert.

Die Boulderhalle im ehemaligen "Kaufhaus Schneider" in Karlsruhe. Statt Regale voller Technik gibt’s hier nun Kletterwände.

Ursprünglich war in dem Gebäude das "Kaufhaus Schneider". Später wurde es zu einem Shopping-Center mit mehreren Geschäften, unter anderem Saturn. Neben der Boulderhalle gibt es weiterhin Geschäfte in dem alten Kaufhaus.