Künstliche Intelligenz: So kann sie unser Leben positiv beeinflussen

Im Kreis Unna hilft ein KI -System beim Entgegennehmen von Notrufen auf anderen Sprachen. Wenn dort in der Notrufzentrale Personen anrufen, die kein Deutsch sprechen, können die Mitarbeitenden mithilfe eines KI -basierten Computerprogrammes trotzdem die wichtigsten Informationen ermitteln. Das Programm übersetzt und kann sich mit den Anrufer:innen "unterhalten". Im Notfall kann das lebenswichtige Minuten sparen.

KI als außergewöhnlicher Alltagshelfer?

"Oh, auf diese Frage bin ich jetzt gar nicht vorbereitet." Manche Bewerbungsgespräche können uns richtig ins Schwitzen bringen. Um für solche Situationen besser gewappnet zu sein, können KI -generierte Interviewer helfen und ein Bewerbungsgespräch simulieren. Auf der Grundlage der Stellenausschreibung und des Lebenslaufs werden Fragen generiert. Die Antworten werden schließlich ausgewertet und Tipps mitgegeben.