Berufliche Orientierung – diese Ideen helfen

Was macht man eigentlich als ... ?

Wie sieht ein Tag von Süßwarentechnolog:innen, Finanzwirt:innen oder Bauingenieur:innen aus? Wenn das Wissen darüber fehlt, können wir uns auch schlecht dafür oder dagegen entscheiden. Mit dem Einsatz von Virtual Reality werden Berufe heutzutage hautnah erlebbar. Das gibt es online, aber auch in Kooperation mit Unternehmen für Schulen und Messen. Da tauchen Interessierte mithilfe von VR-Brillen via 360°-Einblick in unterschiedliche Betriebe und Alltagsabläufe ein und können sich so gegebenenfalls besser entscheiden.