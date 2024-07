Es ist ein Dilemma, vor dem heutzutage viele Menschen stehen: bezahlbaren Wohnraum finden. Denn der wird in Ballungszentren immer knapper. Eine Gruppe junger Menschen in Heidelberg hat das Problem selbst in die Hand genommen und ihr eigenes Wohnheim gebaut.



Im Collegium Academicum leben seit Anfang 2023 knapp 180 Leute – selbstverwaltet. Sie teilen sich die Verantwortung, die Miete ist günstig und sie können dort mehr als wohnen, denn sie haben Gemeinschaftsräume mitgebaut, die sie auch zu ihrer individuellen Entfaltung nutzen können.