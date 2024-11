Pommes-Automat gegen Heißhunger

Wer nach einer langen Partynacht noch etwas zu Essen auftreiben möchte, hat vor allem in ländlichen Regionen meist schlechte Karten. Wie praktisch wäre es dann, in der Nähe einen Automaten zu haben, an dem du rund um die Uhr heißes Fast Food kaufen kannst? Diese Idee hatte auch der Betreiber eines Automaten-Ladens in Kleve. Hier findest du neben Getränken und Süßigkeiten auch Pommes – frisch frittiert in fünf Minuten.