Gesundheit: Das gibt es in anderen Ländern auf Rezept

Ist das realistisch?

Für Leistungen auf Rezept (ob in Deutschland oder im Ausland) braucht man natürlich erst einen Termin in der zuständigen Arztpraxis. Meist sind die aber nicht so leicht zu bekommen. Außerdem könnten die Angebote mehr Menschen dazu bewegen, ihren Arzt oder ihre Ärztin aufzusuchen, wodurch Termine noch knapper würden. Wäre es da nicht toll, wenn man für die Teilnahme an solchen Maßnahmen gar kein Rezept mehr bräuchte? Stell dir vor, man könnte das einfach selbst bei der Krankenkasse beantragen.

Davon würden auch die Krankenkassen profitieren, wenn die Angebote auf Rezept Krankheiten vermeiden oder deren Symptome lindern, könnten sie die entsprechenden Behandlungskosten einsparen. Und so könnten vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen besser für ihre Gesundheit sorgen.

Klar werden Waldbaden oder Kunstkurse nicht jede Krankheit heilen oder verhindern können. Beispielsweise bei einer schweren Depression kann Malen eine Therapie nicht ersetzen, es kann sie aber unterstützen. Wenn die Projekte in den anderen Ländern und in Bremen weiterhin positiv verlaufen, könnten sie in Zukunft in ganz Deutschland oder Europa angeboten werden. Das könnte dann auch einen entstigmatisierenden Effekt haben und Menschen dazu animieren, mehr für ihre Gesundheit zu tun.

Mehr zum Thema:

