Leben nach der inneren Uhr: Klappt das?

Schichten nach Schlafrhythmus

Auch wo Schichtarbeit nicht wegzudenken ist, geht‘s Biorhythmus-freundlicher: In der Klinik Wartenberg in Bayern werden die Schichten nach Chronotyp verteilt. Befragungen zeigten, dass die Mitarbeitenden dadurch besser und länger schlafen. Etwa ein Sechstel der Mitarbeitenden ware nach dem Anpassen der Schichten beim Aufwachen nicht mehr auf einen Wecker angewiesen. Außerdem litten ein Viertel der Mitarbeitenden weniger an Krankheiten wie Rücken-, Nacken- und Schulterschmerzen oder Herz-Kreislauf-Problemen.

Auch andere Unternehmen, wie der Hamburger Prothesen-Hersteller Link, arbeiten an einer flexibleren Schichtgestaltung. Hier können sich die Mitarbeitenden der Verpackungsabteilung ihre Schichten wünschen. Wer nicht in der Nachtschicht arbeiten möchte, wünscht sie sich weg. In den allermeisten Fällen klappt das dann auch. Trotzdem können alle Schichten weiterhin besetzt werden. Die Schichtplanung dauert nun zwar länger als vorher, die Mitarbeitenden seien aber deutlich zufriedener, berichtet der Abteilungsleiter.