Eine Verabredung mit dem Nachthimmel

aus dem kugelzwei-Newsletter:

So gerne ich auch in der Stadt lebe und ihre Vorzüge genieße, eines fehlt mir oft: die Natur. Aber ein Beitrag der Tagesschau in den sozialen Medien hat mich auf eine gute Idee für die kommenden Sommernächte gebracht.

"In den August-Nächten sind viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen. Wie und wo man sie am besten beobachten kann". Diese Zeilen vor dem Bild eines Sterne-übersäten Nachthimmels sprangen mir in den letzten Tagen beim Scrollen durch Instagram ins Auge.

Der Beitrag brachte mich auf die Idee, mich mit Freundinnen und Freunden für das Sternschnuppenspektakel zu verabreden. Statt wie üblich in den Stadtpark oder eine Bar zu gehen oder eine Serie zu streamen könnten wir lieber mal ein paar Getränke und Snacks einpacken, aus der Stadt rausfahren und auf einem öffentlich zugänglichen Hügel die Nacht verbringen.

Der Nationalpark Eifel ist beispielsweise ein anerkannter Sternenpark, in dem die nächtliche Dunkelheit geschützt wird. Dort gilt zwar Nachtruhe zum Wohle der Tiere, aber in dessen direktem Umfeld gibt es einige Spots zum Sterne beobachten.

Im Urlaub nehme ich mir für Naturereignisse wie den Sonnenauf- oder Untergang sehr gerne Zeit und genieße sie. Ich finde es schön, den Start oder das Ende eines Tages so bewusst zu erleben. Doch zu Hause im Alltag denke ich meist gar nicht daran. Geht es dir auch so?

Jedes Jahr im Juli und August kann man in Deutschland bei guten Bedingungen besonders viele Sternschnuppen sehen, weil es dann die Zeit der sogenannten Perseiden ist. Das sind kleine Gesteinskrümel, die von einem Kometen abgeplatzt sind und sich längs der Kometenbahn als Staubwolke im Weltall verteilt haben.

Eine Sternschnuppe (und die Milchstraße) habe ich das erste Mal vor ein paar Jahren im Urlaub auf einer Insel gesehen, die nachts kaum beleuchtet war. Das war auch das erste Mal, dass ich so richtig gemerkt habe, wie hell meine Stadt nachts erleuchtet ist und wie schlecht man dadurch den Nachthimmel sehen kann.