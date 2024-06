Am Ball bleiben: So kann innovativer Fußball aussehen

Grüne Power im Einsatz

Auch die TSG nutzt natürliche Ressourcen. Die PreZero Arena ist mit so vielen Photovoltaikmodulen ausgestattet, dass der produzierte Strom zum größten Teil eingespeist werden kann. Das Regenwasser wird aufgefangen und für die Bewässerung des Rasens und die WC-Anlagen wiederverwendet.