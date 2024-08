Du kannst zum Beispiel einen Revival-Abend organisieren, an dem noch mal alle ihre liebsten Momente erzählen oder als Video mitbringen. Du kannst Souvenirs basteln oder das Erlebte aufschreiben – für dich selbst oder als kleinen Brief an deine Festival-Buddies. Vielleicht kauft ihr auch schon die Tickets fürs nächste Jahr. So habt ihr etwas, worauf ihr euch gemeinsam freuen könnt.

Apropos nächstes Jahr: Wie wär’s mal mit einem ganz anderen Festival? In Island gibt’s ein Strickfestival und in Südkorea eins für Schlamm-Fans. Wär das nicht mal was?