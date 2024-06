Pipi-Alarm auf dem Festival: Kein Problem mit diesen Toiletten

Die Ausscheidungen werden in Tanks gesammelt, aber ohne mit Chemie versetzt zu werden. Damit es nicht stinkt, kommt nach jedem Klogang Stroh-Granulat über die Ausscheidungen. Manche Firmen sammeln den Inhalt der Trockentoiletten sogar, um daraus Dünger zu machen. In einem mehrstufigen Verfahren verarbeiten sie die Exkremente zu Humus. Das nährstoffreiche Material wird dann zum Beispiel in Wäldern als Dünger eingesetzt.

2. Pissoirs für alle

Ewig lange Schlangen vor den Sitzklos, während die Menschen mit Penis einfach nebenan flott ins Pissoir pinkeln. Damit das etwas gerechter ist, gibt es mittlerweile auch Hock-Pissoirs für Menschen, die nicht im Stehen, mal eben so, Pipi machen können. In Berlin gibt es zum Beispiel insgesamt zwölf Standorte mit solchen Hockurinalen. Der Urin läuft direkt ab, um Spülwasser zu sparen.

Auf Festivals gibt es diese Urinale teilweise schon. Sie haben extra Haltegriffe, damit sich die Personen nicht aus eigener Kraft in der Hocke halten müssen. Eklig ist das übrigens auch nicht, denn die Hockurinale haben unten einen Spritzschutz. Außerdem gibt es sie auch mit Sichtschutz zwischen den Personen, damit alle etwas mehr Privatsphäre haben. So geht der Klogang auch für Menschen ohne Penis schneller und du musst im besten Fall nicht in ewig langen Schlangen stehen.

Falls du aber auf einem Festival oder einer Veranstaltung bist, auf der es keine Pissoirs für alle Geschlechter gibt, kannst du einen Urinieraufsatz mitnehmen. Menschen ohne Penis können den kleinen Trichter einfach unten ansetzen und dadurch ohne Sauerei auch in ein herkömmliches Steh-Pissoir pinkeln. Solche Aufsätze gibt es von verschiedenen Herstellern – zum Beispiel aus Silikon, damit du sie nach der Reinigung mehrmals benutzen kannst oder auch als Einweg-Aufsatz aus Pappe.

3. Eigenes Mini-Klo

Das Prinzip der Trockentoilette ohne Strom und Wasser gibt es auch in klein. Wenn du zum Beispiel auf einem Festival campen bist und keinen Bock auf die Gemeinschaftsklos hast, kannst du dir deine eigene Mini-Toilette mitnehmen. Die gibt es von unterschiedlichen Herstellern – meist für unter 100 Euro – zu kaufen. Viele davon sind faltbar, damit du sie vor und nach dem Event auch gut transportieren kannst.

Die meisten funktionieren so, dass du in den Eimer eine auslaufsichere Tüte packst, die du danach entsorgen kannst. Bei manchen wird auch Granulat – quasi Kackstreu – mitgeliefert, das du zum Beispiel auf dein großes Geschäft streuen kannst, damit es weniger Geruch absondert. Mit deiner eigenen Mini-Toilette wärst du komplett unabhängig von der öffentlichen Klo-Situation vor Ort. Menstruationsartikel und Kondome gibt es zwar auch auf einigen öffentlichen Klos schon, aber in deinem Zelt müsstest du dich nicht auf andere, sondern nur auf dich verlassen, damit alles da ist, was du brauchst.