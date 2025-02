Ursprünglich stammt die Idee aus Neapel in Italien. Dort ist es schon lange etabliert, in Kaffees und Bars einen "Caffè sospeso“, also einen “aufgeschobenen Kaffee“, zu bezahlen. Die Angestellten notieren sich die Spende und können so auf Nachfrage einen gratis Kaffee ausschenken.

Lebensmittel retten leicht gemacht

In Deutschland werfen wir, laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, jedes Jahr rund 76 Kilogramm Lebensmittel pro Person weg. Wenn du etwas dagegen tun möchtest, gibt es dafür zum Beispiel spezielle Apps zum Lebensmittel tauschen, die dich mit Leuten aus deiner Gegend vernetzen. So kannst du einzelne Produkte und sogar gekochte Gerichte abholen oder selbst verschenken und lernst dabei vielleicht noch nette Nachbar:innen kennen.

Darüber hinaus setzen sich auch viele Vereine gegen Lebensmittelverschwendung ein. Sie stellen beispielsweise Schränke und Fahrradboxen an unterschiedlichen Standorten auf, in denen gerettete Lebensmittel gelagert werden, die du kostenlos mitnehmen kannst. Durch solche Angebote verschwendest du weniger Essen und kannst gleichzeitig deinen Geldbeutel schonen.