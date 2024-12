Lokalzeit live: Lichterglanz und Budenzauber – Die Weihnachtsmärkte im Westen

Lokalzeit. . 01:29:19 Std. . UT . Verfügbar bis 13.12.2025. WDR.

Der Westen in Weihnachtsstimmung: Überall locken Weihnachtsmärkte und Weihnachts-Deko. Spannung, Vorfreude – und die "Lokalzeit live" mittendrin auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne.

Mit einem ganzen Rucksack voller Geschichten. Bewegend, spannend, spektakulär. Dazu ein Blick hinter die Kulissen vom WDR2 Weihnachtswunder, das am 14.12. startet – unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt". Und dann – als Höhepunkt – noch die große Herausforderung: Auf dem Rathaus-Platz in Recklinghausen will die Lokalzeit einen neuen Weihnachts-Weltrekord aufstellen. Tausende Lichter lassen die größte von Menschen gebildete Kerze erstrahlen. Ein Friedenslicht, mitten im Westen.