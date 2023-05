So verbessern Tagträume dein Leben

Ob ausgeklügelte Geschichten oder ungeplantes Sinnieren über den kommenden Tag – unsere Gedanken schweifen oft umher. Das hat gute Gründe und hilft uns in verschiedensten Situationen, solange wir es nicht übertreiben. Darum können wir getrost unserer Fantasie freien Lauf lassen.

Tagträume eignen sich wunderbar, um Alltagsaufgaben wie Putzen, Aufräumen oder Wäschefalten spannender zu machen.

Die Kunst des Tagträumens

Kurz mal in den Urlaub abtauchen, als Heldenfigur ein paar Bösewichte bekämpfen oder zur beliebtesten Person bei der Arbeit werden? Kein Problem für Menschen, die tagträumen. Das können allerdings nicht alle Menschen. So einfach, wie es klingt, ist es also nicht.

Das echte Tagträumen ist eine Fähigkeit, die nicht alle Menschen haben, erklärt der Psychologe Eli Somer: „Manche Leute können in den Tagtraum eintauchen, sie stellen sich die Geräusche, die Gerüche und die Farben vor und fühlen sich, als seien sie direkt mittendrin, wie in einer virtuellen Realität.“