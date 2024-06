Von wegen kindisch: Hierfür bist du nie zu alt!

Sleepover-Partys für Erwachsene

Übernachtungspartys sind das Highlight vieler Kindheitserinnerungen. Doch wer entscheidet eigentlich, dass Sleepover nur für Kinder sind? Du und deine Besties könnt euch in euren gemütlichsten Klamotten auf die Couch fläzen, gemeinsam einen Film in der Mediathek aussuchen und bis tief in die Nacht snacken und quatschen. Ihr könnt das Hier und Jetzt genießen, so lange ihr wollt und müsst euch keine Gedanken über die letzte Bahn machen.