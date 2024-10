In den Taubenschlägen und -türmen bekommen die Tauben artgerechtes Futter, sodass sie die meiste Zeit des Tages dort verbringen. So landet auch weniger Taubenkot in der Stadt, da er in den Nistmöglichkeiten quasi gebündelt wird. Die werden außerdem regelmäßig von der Stadt gesäubert und desinfiziert. In Augsburg werden die Eier der Tauben immer mal wieder gegen Gips-Eier getauscht, damit die Tauben sich nicht unbegrenzt fortpflanzen. Andere Vogelarten könnten zum Beispiel in begrünten Hauswänden unterkommen und dort ihre Nester bauen.

2. Ideen für Igel

Das Tier des Jahres 2024 darf natürlich in diesem Artikel nicht fehlen: Der Igel. Für Igel könnten wir mehr Durchschlupflöcher an Gartenzäunen oder kleine Tunnel oder Grünbrücken über befahrenen Straßen installieren, damit sie sich leichter und sicherer fortbewegen können. In der perfekten Welt für Igel gäbe es smarte Mähroboter, die Igel erkennen und ihnen ausweichen können. Igel sind zwar nachtaktiv, aber in wenigen Fällen auch tagsüber unterwegs, wenn sie zum Beispiel hungrig oder durstig sind.