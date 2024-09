Um besonders gefährdete Menschen zu schützen, haben einige europäische Städte Netzwerke aus kühlen Orten entwickelt, die man per App ( z. B. "City Oasis“ oder "Extrema Global") finden kann – in Wien, Athen oder Mailand zum Beispiel. Die App zeigt dir Parks, Bäder, Trinkwasserbrunnen und klimatisierte Gemeindezentren sowie den schattigsten Weg dorthin.

Neben Überhitzung ist auch Hautkrebs eine gefährliche Folge von zu viel Sonne. Und so wie die Sommer immer extremer werden, steigt auch die Anzahl an Hautkrebsbehandlungen. In den Niederlanden gibt es deshalb gratis Sonnencreme-Spender in Parks, Schulen oder auf Festivals.