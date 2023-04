Die Märtyrer-Kinder: Im Herzen des Nahostkonflikts

Monitor. . 26:00 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 30.12.2099. Das Erste. Von Shafagh Laghai, Lara Straatmann.

Die Stadt Jenin liegt im Norden des Westjordanlands. Für das israelische Militär ist sie eine Terrorhochburg – für Palästinenser hingegen ein Zentrum des Widerstands gegen die israelische Besatzung.

Ein Team des ARD-Magazins MONITOR war über eine Woche lang in Jenin und hatte die seltene Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, für die der Nahostkonflikt ein täglicher Kampf ums Überleben ist. Die Reportage zeigt, warum die Gewaltspirale dieses Konflikts aktuell so eskaliert und wie aus palästinensischen Kindern immer wieder Gewalttäter und "Märtyrer" werden.

Download Video: Die Märtyrer-Kinder: Im Herzen des Nahostkonflikts.